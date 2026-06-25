Мерседес продлил контракт с Расселлом

Мерседес активировал опцию продления контракта Джорджа Расселла, пишет FormulaPassion.

По информации издания, немецкая команда решила оставить британца в команде еще на один сезон.

Официальное объявление ожидается уже в этот уикэнд на Гран-при Австрии.

Отметим, что Макса Ферстаппена связывали с переходом в Мерседес, однако, очевидно, это случится не в будущем сезоне.

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