Гран-при Австрии: расписание и результаты

В Шпильберге пройдет десятый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Самый первый Гран-при Австрии состоялся в 1963 году на трассе, расположенной на аэродроме недалеко от города Цельтвег (Штирия). В 1964 году эта гонка официально попала в календарь Формулы 1.

Однако сразу после этого Гран-при трасса была признана слишком опасной: она была узкой и ухабистой. В итоге Гран-при Австрии был исключен из календаря до тех пор, пока не будет построен подходящий трек.

Конфигурация Цельтвега

Такой был создан в Шпильберге и получил название Эстеррайхринг. Он пробыл в календаре с 1970 по 1987 год. И снова у австрийцев возникли неприятности: в 1987 году ФИА признала трассу несоответствующей требованиям безопасности. С 1988 по 1996 год Гран-при Австрии не проводился.

В 1996 году Эстеррайхринг подвергся радикальным изменениям и уже на следующий год он вернулся в "королевские гонки" под названием А1-Ринг (в честь сотового оператора А1, который финансировал реконструкцию).

Схема трасс Эстеррайхринг (серые линии) и А1-Ринг (черные линии)

Согласно договору гонка Ф1 должна была здесь проводиться десять лет, но Берни Экклстоун разорвал соглашение в 2003 году, так как в Австрии вступил в силу закон, запрещающий рекламу табачной продукции. Проблема была в том, что такие компании, как Marlboro, West и другие, финансировали команды пелотона.

В 2008 году владелец Ред Булл Дитрих Матешиц выкупил трассу, переименовал ее в Ред Булл Ринг и занялся реконструкцией ее инфраструктуры. С 2014 года Гран-при Австрии стал неизменным участником календаря Формулы 1.

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержали Йо Зифферт, Ален Прост и Макс Ферстаппен (по 3 победы), а рекордсменом среди команд является Феррари (7). На одну победу меньше у МакЛарена (6).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 71 круг (306 452 м). Длина одного круга составляет 4 318 м.

Конфигурация Ред Булл Ринга

Расписание и результаты заездов Гран-при Монако-2023

Пятница, 30 июня

14:30 - первая практика

18:00 - квалификация Гран-при Австрии

Суббота, 1 июля

13:00 - квалификация спринта

17:30 - спринт

Воскресенье, 2 июля

16:00 - Гран-при Австрии

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.