Хэмилтон удивлен влиянием обновлений Феррари

Британец Льюис Хэмилтон финишировал четвертым на Гран-при Австрии. Пилот Феррари назвал работу новых элементов машины "приятным сюрпризом", сообщает Sky Sports.

Потрясающий прогресс нашей команды, поэтому нам нужно искренне поблагодарить всех ребят, работавших на базе, готовя эти обновления болида. На бумаге казалось, что обновления не слишком велики. Шаг вперед совсем невелик ввиду новых деталей, но новинки, очевидно, оказали сильное влияние на поведение болида.

Мы оказались второй по скорости командой в пелотоне в этот уикенд. В гонке мы проиграли лидерам из Макларен минуту или что-то вроде этого. Всё это осчастливляет. Мы заработали много очков, я этому бесспорно рад", – заявил Хэмилтон.

Британский пилот в Шпильберге повторил лучший результат сезона-2025. Ранее он завершил на 4-й позиции Гран-при Эмилии-Романьи. Правда, Хэмилтон выиграл спринт в Шанхае и был третьим в коротком заезде в Майами.

Тем временем японец Юки Цунода пожаловался на неудачные результаты в составе Ред Булл.

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