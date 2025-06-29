iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Цунода: Если честно, я не уверен что именно делаю не так

Японец не знает, как исправить ситуацию.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Пилот Ред Булл Юки Цунода прокомментировал свои результаты в команде.

Напомним, что Гран-при Австрии японец завершил последним, 16-м, с учетом выбывших пилотов.

При этом сам Юки даже не знает, почему ему не удается показывать результаты, близкие к результатам партнера.

Сам темп был довольно слабым. Если честно, я не уверен насчет того, что именно делаю не так. Но разница в темпе – относительно того уровня, на котором я должен выступать, – огромна. В то же время, очевидно, я усердно работаю над обнаружением причины проблем.

Даже если просмотреть все данные, взглянуть на них вместе с инженерами, очень трудно обнаружить отличие пилотажного стиля Макса Ферстаппена от моего. Возможно, мне придется изучить ситуацию под другим углом – но пока сложно найти причины всех проблем. Но мне в любом случае нужно их обнаружить.

Машина не то чтобы плохая. На первых кругах она работает потрясающе. Дело в том, что я чувствую, будто шины просто плавятся круг за кругом, из поворота в поворот. Что бы я ни делал, они плавятся – и я теряю сцепление.

С результатами Гран-при Австрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юки Цунода

Статьи по теме

"Не знаю, чего от меня хотели": Цунода назвал свой штраф нелепым "Не знаю, чего от меня хотели": Цунода назвал свой штраф нелепым
Аджар и Цунода потеряли позиции на старте Гран-при Канады Аджар и Цунода потеряли позиции на старте Гран-при Канады
Хорнер оценил вероятность прощания Ред Булл с Цунодой Хорнер оценил вероятность прощания Ред Булл с Цунодой
Стролл пропустит Гран-при Испании, а пилот Ред Булл начнет с пит-лейн Стролл пропустит Гран-при Испании, а пилот Ред Булл начнет с пит-лейн

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Месси сыграет против ПСЖ, Бавария будет противостоять бразильцам на КЧМ-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны01:07
Бавария с помощью дубля Кейна переиграла Фламенго
НБА00:30
Звезда НБА подпишет новый контракт со своим клубом
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Трубин высказался о вылете из Клубного чемпионата мира
Европа23:44
Экс-игрок Манчестер Юнайтед задержан за вождение в пьяном виде
Европа23:20
Бывший игрок Ромы высказался о критике в адрес Довбика
Другие страны23:16
Маскерано - о матче с ПСЖ: Разница сегодня была слишком большой
Легкая атлетика22:58
Фельфнер завоевал серебро в метании копья на командном чемпионате Европы
Формула 122:40
Цунода: Если честно, я не уверен что именно делаю не так
НБА22:25
Обмены НБА: Юта и Шарлотт совершили обмен
Игровые22:11
Женская сборная Украины победила Венгрию в финале Золотой Евролиги по волейболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK