Цунода: Если честно, я не уверен что именно делаю не так

Пилот Ред Булл Юки Цунода прокомментировал свои результаты в команде.

Напомним, что Гран-при Австрии японец завершил последним, 16-м, с учетом выбывших пилотов.

При этом сам Юки даже не знает, почему ему не удается показывать результаты, близкие к результатам партнера.

Сам темп был довольно слабым. Если честно, я не уверен насчет того, что именно делаю не так. Но разница в темпе – относительно того уровня, на котором я должен выступать, – огромна. В то же время, очевидно, я усердно работаю над обнаружением причины проблем. Даже если просмотреть все данные, взглянуть на них вместе с инженерами, очень трудно обнаружить отличие пилотажного стиля Макса Ферстаппена от моего. Возможно, мне придется изучить ситуацию под другим углом – но пока сложно найти причины всех проблем. Но мне в любом случае нужно их обнаружить. Машина не то чтобы плохая. На первых кругах она работает потрясающе. Дело в том, что я чувствую, будто шины просто плавятся круг за кругом, из поворота в поворот. Что бы я ни делал, они плавятся – и я теряю сцепление.

С результатами Гран-при Австрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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