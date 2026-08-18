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Автоспорт

Ред Булл теряет резервного пилота

Цунода может уехать в Индикар.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Резервный пилот Ред Булл Юки Цунода может продолжить карьеру в Индикаре с сезона‑2027.

По информации Motorsport, японец ведёт переговоры с Meyer Shank Racing, он претендует на место за рулём болида №66.

Добавим, что сейчас на этой машине выступает Маркус Армстронг, однако ожидается, что в следующем сезоне он покинет команду.

К тому же переход в Индикар может стать для 26‑летнего японца новым этапом карьеры после нескольких сезонов в Формуле‑1. Цунода провёл в главной гоночной серии мира 111 Гран‑при.

Тем временем Альпин подготовил, но ещё не предложил контракт Колапинто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл индикар Юки Цунода

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