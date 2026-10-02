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"Готов назвать себя женщиной": Трамп высмеял бывшего игрока НБА

Президент США Дональд Трамп прокомментировал историю с бывшим игроком НБА Энесом Кантером Фридомом, который ранее заявил о намерении принять участие в драфте женской WNBA.
Сегодня, 14:27       Автор: Сергей Носенко
Кантер Фридом / Getty Images
Кантер Фридом / Getty Images

Выступая на мероприятии в Оклахоме, Трамп вспомнил Фридома и заявил, что тот хочет играть против женщин.

"Этот парень — настоящий гигант. Он мечтает играть против женщин. Он этого хочет. Более того, он готов назвать себя женщиной, лишь бы соревноваться с женщинами", — сказал Трамп.

История с Фридомом началась в августе. Бывший центровой НБА объявил, что собирается принять участие в драфте WNBA-2027, заявив, что идентифицирует себя как женщина. Позже аналогичное заявление сделал экс-игрок НБА Ройс Уайт. Оба использовали ситуацию для критики правил женской лиги в контексте дискуссии об участии трансгендерных спортсменов.

Однако в августе источники в WNBA сообщили, что Фридом и Уайт не имеют права участвовать в драфте. При этом лига не раскрыла подробности решения.

Сам Фридом после этого продолжил публичную кампанию вокруг WNBA и недавно заявил, что пригласил Трампа на свой предполагаемый дебют в женской лиге в 2027 году.

Напомним, экс-игрок сборной Украины получил должность в Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трамп Энес Кантер Фридом

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