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Баскетбол

Турция назначила полумиллионное вознаграждение за голову бывшего игрока НБА

МВД страны поместило баскетболиста в список разыскиваемых террористов.
Сегодня, 09:36
Энес Кантер Фридом / Getty Images
Энес Кантер Фридом / Getty Images

Энес Кантер Фридом внесен в "серый список" разыскиваемых террористов Министерства внутренних дел Турции. До 10 миллионов турецких лир (примерно 490 тысяч евро) обещают в качестве вознаграждения тем, кто предоставит информацию, которая приведет к его поимке, сообщает BasketNews.

Фридом уже много лет является откровенным критиком авторитарного режима президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция аннулировала паспорт Кантера в 2017 году и пыталась депортировать его из Румынии. С тех пор он стал гражданином США и живет в изгнании.

"Я не единственный. В этом списке так много невинных журналистов, ученых, спортсменов, активистов и педагогов. Теперь их жизни в опасности из-за турецкого правительства", — сказал баскетболист.

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После попытки государственного переворота в 2016 году Эрдоган расправился со своими критиками. Еще один профессиональный спортсмен в том же списке — футболист Хакан Шукюр. Как и подавляющее большинство критиков Эрдогана, он также объявлен террористом.

Энес Кантер Фридом с февраля прошлого года остается свободным агентом. Его последним клубом НБА стал Бостон, за который он сыграл 35 матчей в сезоне-2021/22.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турция Энес Кантер Фридом

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