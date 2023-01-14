На матче Сан-Антонио - Голден Стейт был установлен рекорд посещаемости в НБА

Зрители пришли принять участие в празднике, а также посмотреть поединок.

В рамках соревновательного дня в НБА состоялся поединке Сан-Антонио и Голден Стэйт. На матче был установлен рекорд посещаемости регулярного чемпионата.

Поединок проходил в Аламодоме - бывшей арене клуба в Сан-Антонио - в честь празднования 50-летия Сперс. На игру было продано 68 623 билета, что стало рекордом НБА.

Предыдущий рекорд продержался почти 25 лет. Его установили 27 марта 1998 года в Джорджии Доуме на матче Чикаго и Атланты, где собрались 62 046 человек.

Примечательно, что игра Сан-Антонио и Голден Стэйт стала лишь четвертой в истории НБА с посещаемостью более 50 000 человек.

Отметим, что Уорриорз победили со счетом 144:113. На ISPORT доступны все результаты соревновательного дня.