Чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес рассказал, с кем бы хотел разделить ринг в ближайшее время.

Американский боксер включил в свой список потенциальных соперников бывшего абсолюта супертяжелого дивизиона Александра Усика.

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"Я просто хочу показать, какой я боец и какого я характера. Я беру самые тяжелые бои из всех самых тяжелых. Как я уже говорил, мы идем на Джея Опетаю в мае, дальше, возможно, Усик в сентябре или декабре, а после этого я хочу выйти на Артура Бетербиева. Это, наверное, самые жесткие поединки - это трое из самых мощных панчеров во всем боксе, и я ныряю в эту конкуренцию с головой.

Как я говорю: величие не дарят, его забирают. Так что когда я закончу и побью всех этих бойцов, мое место в боксе будет закреплено, и я стану номером один вне зависимости от весовой категории. Это самый трудный путь, здесь ничего не гарантировано, но то, что гарантировано на сто процентов - это то, как я буду работать, и мой голод - это стать величайшим бойцом всех времен", - сказал Бенавидес в комментарии FightHype.

Напомним, что ближайший бой Бенавидес проведет 5 декабря против обладателя титула WBC Михала Чесляка.

Ранее Усик подтвердил готовность встретиться в ринге с Бенавидесом.

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