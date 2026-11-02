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Усик подтвердил готовность встретиться в ринге с Бенавидесом

Украинский боксер объяснил свое решение вернуться в тяжелый вес.
Сегодня, 18:38       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик подтвердил, что собирается спуститься в тяжелый дивизион и провести бой против обладателя титулов WBA и WBO Давида Бенавидеса.

Украинский боксер отметил, что возвращается в свою естественную весовую категорию для большого поединка.

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"Почему я хочу спуститься в тяжелый вес? Потому что я уже зачистил супертяжелый дивизион и возвращаюсь в свою весовую категорию. Сейчас я вешу 96-97 килограммов. Если у меня будет возможность вернуться в тяжелый вес, я вернусь. Это большой бой, потому что Бенавидес - великий чемпион. Ну и я тоже немного.

Конечно, я освободил титулы, потому что преследую только большие бои. Послушайте, когда у меня возникает возможность, я ею пользуюсь. Это жизнь", - сказал Усик в комментарии DAZN.

Ранее директор команды Усика раскрыл его планы после возвращения в тяжелый вес.

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