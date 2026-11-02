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Футбол

Заря - Эпицентр 1:0: обзор матча и результат игры 02.11.2026

Гол с пенальти принес луганской команде три очка.
Сегодня, 17:21       Автор: Игорь Мищук
Заря победила Эпицентр / ФК Зоря
Заря победила Эпицентр / ФК Зоря

В понедельник, 2 ноября, Заря встречалась с Эпицентром в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Победителем из противостояния, проведению которого дважды мешали воздушные тревоги, вышла команда Виктора Скрипника, сумев одержать минимальную победу 1:0.

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Первый тайм соперники провели без забитых мячей, а определяющий в поединке эпизод произошел в начале второй половины встречи, когда Заря заработала пенальти за нарушение Нила Коша против Саллиеу Баха. Сам пострадавший взялся исполнить одиннадцатиметровый удар и отправил мяч в сетку от правой стойки, а этот гол так и остался единственным до конца встречи.

Заря с 18 очками занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице УПЛ. Эпицентр расположился на десятой позиции, имея в своем активе девять баллов.

Статистика матча Заря - Эпицентр 11-го тура чемпионата Украины

Заря - Эпицентр 1:0

Гол: Бах, 55 (пен.)

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 21 - 9
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 7 - 3
Фолы: 5 - 8

Заря: Сапутин - Пердута, Джордан, Кушниренко, Мачелюк - Бах (Попара, 87), Дришлюк (Башич, 69), Бойко, Елавич (Слесар, 69) - Горбач (Янич, 87), Нестеренко (Кравец, 87).

Эпицентр: Федотов - Мороз (Бендера, 69), Репай, Кош, Климец - Ващенко (Ковалец, 63), Липовуз - Кирюханцев (Себерио, 85), Миронюк (Горин, 85), Козак (Сидун, 63) - Евпак.

Предупреждения: Кирюханцев, Козак.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря чемпионат Украины Эпицентр Украинская Премьер-лига

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