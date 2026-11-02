НБА: 45 очков Дончича принесли Лейкерс победу над Торонто
В ночь на понедельник, 2 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 2 ноября
Орландо – Бостон 97:108 (23:24, 27:31, 24:22, 23:31)
Орландо: Блэк (23 + 8 подборов), Бэйн (19), Ф. Вагнер (14 + 12 передач), Картер (7 + 10 подборов), Ричардсон (4) – старт; да Силва (23 + 10 подборов), Кэйн (5), Вучевич (2), Битадзе (0).
Бостон: Тейтум (32 + 7 передач), Джордж (17 + 8 передач), Уайт (12), Кета (8 + 8 подборов), Гонсалес (7) – старт; Гарза (12), Шайерман (10), Притчард (7 + 7 подборов), Хаузер (3), Уолш (0).
Индиана – Бруклин 90:98 (19:20, 21:23, 22:28, 28:27)
Индиана: Нембхард (23), Сиакам (17), Несмит (11), Убре (11), Хафф (0) – старт; Джексон (12), Уокер (6), Нэнс (4), Слоусон (3), Браун (3), Смит (0).
Бруклин: Портер (23 + 9 подборов), Рэндл (20 + 6 передач), Траоре (16 + 6 передач), Шарп (15 + 13 подборов), Джонсон (2) – старт; М. Вагнер (14), Клауни (8), Эллис (0), Мэнн (0).
Голден Стэйт – Клипперс 124:112 (29:37, 34:20, 29:28, 32:27)
Голден Стэйт: Лендеборг (37 + 6 передач), Мелтон (21), Подземски (17 + 8 подборов + 8 передач), Бэсси (6 + 10 подборов), Ньянг (3) – старт; Уильямс (17), Хорфорд (9), Пэйтон II (5), Сантос (4), Ричард (3), Ике (2), Крайер (0).
Клипперс: Хатимура (24 + 7 подборов), Гарлэнд (15 + 7 передач), Данн (12 + 7 перехватов), Д. Джонс (9 + 7 подборов), Джексон (5 + 8 подборов) – старт; Сэндерс (16), Мартинелли (10), Б. Лопес (7), Уоглер (7), Кристи (3), Миллер (2), Уэсли (2), Дик (0), Пикетт (0).
Лейкерс – Торонто 131:125 (36:23, 30:31, 38:28, 27:43)
Лейкерс: Дончич (45 + 15 подборов + 6 передач + 5 перехватов + 7 потерь), Ривз (19), Кесслер (16 + 15 подборов), Ларэвиа (8), Тайбулл (6) – старт; Секстон (14), Мамукелашвили (11), Граймс (7), Вандербилт (4), Харди (1), Джеймс-младший (0), Карр (0).
Торонто: Барнс (29 + 5 потерь), Барретт (22 + 10 подборов), Куикли (12 + 7 передач), Уолтер (11), Джексон-Дэвис (5) – старт; Бэттл (20), Шэд (9 + 6 передач), Мартин (5), Мюррэй-Бойлс (4), Грэйвс (3), Брэдли (3), Андерсон (2).
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