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Автоспорт

Одна из команд MotoGP отказалась участвовать в Гран-при Катара

Ямаха не удовлетворена ситуацией с безопасностью.
Сегодня, 16:03       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Ямаха объявила, что не приедет на Гран-при Катара.

Команда заявила, что не нашла достаточно оснований, чтобы принять участие в гонке на Ближнем Востоке.

После последней оценки ситуации на Ближнем Востоке компания Ямаха не выявила достаточных оснований для изменений существующих общекорпоративных ограничений для поездки.

В результате Ямаха проинформировала MotoGP о решении не участвовать в Гран-при Катара 2026 года. Это решение отражает то, как Ямаха оценивает доступную на данный момент информацию, и не зависит от мер, принятых MotoGP и организаторами.

Ямаха остается полностью верной MotoGP и с нетерпением ждем возвращения в соревнования на Гран-при Португалии

Это также может означать, что гонку пропустит Прамак, которая также использует мотоциклы Ямаха.

С другой же стороны MotoGP выпустила заявление, что организацией были предприняты все меры для безопасности участников. А также пригрозила Ямахе санкциями за нарушения договора и регламента.

Напомним, что уже сегодня состоится Гран-при Мексики в Формуле-1.

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