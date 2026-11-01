Одна из команд MotoGP отказалась участвовать в Гран-при Катара
Ямаха объявила, что не приедет на Гран-при Катара.
Команда заявила, что не нашла достаточно оснований, чтобы принять участие в гонке на Ближнем Востоке.
После последней оценки ситуации на Ближнем Востоке компания Ямаха не выявила достаточных оснований для изменений существующих общекорпоративных ограничений для поездки.
В результате Ямаха проинформировала MotoGP о решении не участвовать в Гран-при Катара 2026 года. Это решение отражает то, как Ямаха оценивает доступную на данный момент информацию, и не зависит от мер, принятых MotoGP и организаторами.
Ямаха остается полностью верной MotoGP и с нетерпением ждем возвращения в соревнования на Гран-при Португалии
Это также может означать, что гонку пропустит Прамак, которая также использует мотоциклы Ямаха.
С другой же стороны MotoGP выпустила заявление, что организацией были предприняты все меры для безопасности участников. А также пригрозила Ямахе санкциями за нарушения договора и регламента.
Напомним, что уже сегодня состоится Гран-при Мексики в Формуле-1.
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