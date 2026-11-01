Команда уехала на обед: ЛНЗ не стал дожидаться отбоя прямо в укрытии

Матч с Харьковом пока еще не отменен.

Матч 11-го тура УПЛ между ЛНЗ и Харьковом все еще намерен состояться.

Напомним, что поединок, запланированный на 13:00 не начался из-за воздушной тревоги в области.

Как сообщила пресс-служба ЛНЗ, команда не стала дожидаться отбоя и отправилась на обед.

Отдельно отмечается, что матч пока еще не был официально отменен и должен состояться позднее сегодня, как только позволит ситуация.

С расписанием и результатами матчей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!