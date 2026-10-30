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Футбол

ЛНЗ - Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
ЛНЗ - Харьков / upl.ua
ЛНЗ - Харьков / upl.ua

В воскресенье, 1 ноября, ЛНЗ примет дома Харьков в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Положение соперников на текущий момент сложно назвать равным, однако обе команды планируют бороться за медали чемпионата.

Харьков, даже несмотря на один пропущенный тур, находится в шести очках от ЛНЗ. А потому, очевидно, главной задачей команды Пономарева будет нивеллировать это разницу.

 • 01.11, 13:00 | ЛНЗ - Харьков

Эксперты BETKING оценивают шансы команды практически равными. На победу ЛНЗ предлагается коэффициент 3.00, а на победу Харькова - 2.45. Ничья считается наименее вероятным исходом с коэффициентом 3.25.

В матчах между ЛНЗ и Харьковом никогда не забивали больше двух голов, потому на тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 2.40, а на тотал меньше 2.5 - 1.52.

При этом на линии рассчитывают, что гости оформят минимальную победу, предлагая коэффициент 1.71 на то, что забьет лишь одна команда. А на то, что забьют обе - 2.10.

Наиболее вероятным автором гола у хозяев считается Марк Ассинор или Олег Горин (2.25), а у Харькова - Эрмир Рашица (2.36).

Также можно обратить внимание на коэффициенты с двойным шансом. Победа ЛНЗ или ничья оцениваются в 1.52, победа Харькова или ничья - 1.37, а победа одной из команд - 1.32.

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