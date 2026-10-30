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НХЛ: Баффало обыграл Анахайм, Вашингтон победил Нэшвилл, победы Тампы-Бэй и Детройта

Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 12:50       Автор: Сергей Носенко
Анахайм - Баффало / Getty Images
Анахайм - Баффало / Getty Images

В ночь на пятницу, 30 октября, состоялись 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Баффало в результативном поединке обыграл Анахайм, Вашингтон одолел Нэшвилл, а Лос-Анджелес вырвал победу у Оттавы в овертайме.

Также победы одержали Тампа-Бэй, Юта, Каролина, Детройт, Сент-Луис, Монреаль, Нью-Йорк Айлендерс и Сан-Хосе.

Результаты матчей НХЛ за 30 октября

Тампа-Бэй – Виннипег – 6:4 (1:1, 4:0, 1:3)

  • 1:0 – 2 Пойнт (Кучеров, Генцел)
  • 1:1 – 17 Пионк (Перфетти, Шайфли)
  • 2:1 – 29 Гики (Джеймс, Виел)
  • 3:1 – 35 Сирелли (Хольмберг, Гонсалвеш)
  • 4:1 – 38 Карлсон (Хольмберг, Хейгл)
  • 5:1 – 39 Хейгл (Сирелли, Хольмберг)
  • 5:2 – 47 Семберг (Перфетти, Шайфли)
  • 5:3 – 48 Пионк (Мерсер, Коннор)
  • 5:4 – 57 Коннор (Шайфли, Семберг)
  • 6:4 – 58 Хольмберг (Сирелли, Хейгл)

Питтсбург – Юта – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

  • 0:1 – 4 Кули
  • 0:2 – 14 Кули (Крауз, Пик)
  • 1:2 – 28 Карлссон (Киндел, Малкин)
  • 2:2 – 50 Ракелль (Корчак)
  • 3:2 – 59 Киндел (Малкин, Чинахов)
  • 3:3 – 59 Кули (Трочек, Келлер)
  • 3:4 – 63 Сергачев (Хейтон)

Каролина – Коламбус – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

  • 1:0 – 15 Мартинук (Джарвис, Славин)
  • 2:0 – 27 Станковен (Элерс, Блейк)
  • 3:0 – 40 Янковски (Джарвис, Четфилд)
  • 3:1 – 46 Матейчук (Кристиансен, Монахан)
  • 3:2 – 49 Джонсон (Койл, Веренски)

Детройт – Чикаго – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

  • 0:1 – 5 Бедард (Кайзер, Канцеров)
  • 1:1 – 27 Арвидссон (Валлиндер, ДеБринкет)
  • 2:1 – 41 Реймонд (Зайдер, Арвидссон)
  • 3:1 – 55 Арвидссон (ДеБринкет, Ти. Комфер)
  • 4:1 – 56 Арвидссон (Финни)

Сент-Луис – Бостон – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

  • 0:1 – 5 Хейгенс (Миттлстадт)
  • 1:1 – 15 Снаггеруд (Броберг, Томас)
  • 2:1 – 25 Броберг (Макмайкл, Холлоуэй)
  • 3:1 – 32 Томас (Беррон)
  • 4:1 – 52 Нейборс (Броберг, Томас)

Нэшвилл – Вашингтон – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

  • 1:0 – 12 Форсберг (О'Райлли, Йоси)
  • 1:1 – 16 Хатсон (Сент-Ивени, Дюбуа)
  • 1:2 – 24 Дженнер (Протас, Фегервари)
  • 2:2 – 29 Форсберг (Йоси)
  • 2:3 – 33 Хатсон (Протас, Сент-Ивени)
  • 3:3 – 46 Колтон (Эдстрем, Йоси)
  • 3:4 – 50 Так (Кайру, Чикран)

Даллас – Монреаль – 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

  • 0:1 – 7 Кофилд (Дано, Каррье)
  • 1:1 – 12 Джонстон (Рантанен, Хейсканен)
  • 1:2 – 16 Ньюхук (Добсон, Хатсон)
  • 1:3 – 16 Кофилд (Энгстрем, Слафковский)
  • 1:4 – 26 Ньюхук (Крайдер, Добсон)
  • 2:4 – 28 Бенн (Рантанен, Джонстон)
  • 2:5 – 59 Дано (Эванс)

Миннесота – Айлендерс – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

  • 1:0 – 0 Эрикссон Эк (Капризов, Хьюз)
  • 1:1 – 16 Шефер (Хейнеман, Еклунд)
  • 1:2 – 21 Хорват (Хольмстрем, Шефер)
  • 2:2 – 37 Хьюз (Хартман, Бродин)
  • 2:3 – 47 Пелек
  • 3:3 – 56 Болди
  • 3:4 – 60 Шефер (Пажо)

Анахайм – Баффало – 6:7 (3:3, 0:2, 3:2)

  • 1:0 – 1 Гранлунд (Лакомб, Карлссон)
  • 2:0 – 2 Готье (Сеннеке, Карлссон)
  • 2:1 – 10 Козак (Керрик, Самуэльссон)
  • 3:1 – 10 Маккуин (Коланджело, Дженсен)
  • 3:2 – 11 Эстлунд (Бенсон, Томпсон)
  • 3:3 – 15 Томпсон (Бенсон, Кребс)
  • 3:4 – 38 Томпсон (Кребс)
  • 3:5 – 38 Томпсон (Далин, Кребс)
  • 3:6 – 41 Куинн (Томпсон, Далин)
  • 3:7 – 46 Бенсон (Зеллвегер)
  • 4:7 – 47 Готье (Лакомб, Карлссон)
  • 5:7 – 58 Люно (Колфилд)
  • 6:7 – 59 Сеннеке

Лос-Анджелес – Оттава – 6:5 (1:1, 4:0, 0:4, 1:0)

  • 0:1 – 11 Клевен (Зеттерлунд, Штюцле)
  • 1:1 – 15 Хаула (Кларк, Даути)
  • 2:1 – 26 Мур (Байфилд, Даути)
  • 3:1 – 30 Андерсон (Думулин)
  • 4:1 – 30 Армия
  • 5:1 – 35 Панарин
  • 5:2 – 47 Козенс (Штюцле, Матинпало)
  • 5:3 – 47 Батерсон (Сендерсон)
  • 5:4 – 52 Козенс (Штюцле, Батерсон)
  • 5:5 – 58 Пинто (Батерсон, Козенс)
  • 6:5 – 63 Байфилд (Даути, Панарин)

Сан-Хосе – Ванкувер – 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

  • 0:1 – 13 О'Коннор (Петтерссон)
  • 0:2 – 38 Эхгрен (Гронек)
  • 1:2 – 48 Смит (Орлов, Марчмент)
  • 2:2 – 50 Смит (Селебрини, Кесселринг)
  • 3:2 – 50 Марчмент (Шервуд, Аллан)

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