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НХЛ: Миннесота минимально превзошла Коламбус, Калгари победил Каролину

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 11:41       Автор: Сергей Носенко
Columbus Blue Jackets / Getty Images
Columbus Blue Jackets / Getty Images

В ночь на 19 октября состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Результаты матчей НХЛ за 19 октября

Миннесота – Коламбус – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

  • 1:0 – 18 Юров (Тренин)
  • 1:1 – 19 Фантилли (Веренски, Монахэн)
  • 2:1 – 23 Капризов (Шабанов, Эрикссон Эк)

Калгари – Каролина – 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

  • 0:1 – 26 Котканиеми (Делорье, Робинсон)
  • 1:1 – 38 Гридин (Коронато)
  • 2:1 – 39 Фрост (Парек, Фараби)
  • 2:2 – 39 Четфилд (Славин, Ахо)
  • 3:2 – 55 Шарангович (Фрост, Миддлтон)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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