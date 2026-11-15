НХЛ: Миннесота разгромила Бостон, Нью-Джерси забросил семь шайб Вашингтону
В ночь на воскресенье, 15 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого прошли 14 матчей.
Среди наиболее результативных противостояний — победа Нью-Джерси над Вашингтоном (7:4), а также разгромная победа Миннесоты над Бостоном (6:2). Виннипег отыгрался со счета 0:4 и одолел Чикаго в серии буллитов.
Результаты матчей НХЛ за 14 ноября
Каролина – Сиэтл – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
- 1:0 – 11 Блейк (Ахо, Элерс)
- 2:0 – 17 Янковски (Котканиеми, Уокер)
- 3:0 – 22 Свечников (Элерс, Гостисбеер)
- 3:1 – 26 Бениерс (Эберле, Макманн)
- 4:1 – 30 Свечников (Гостисбеер, Элерс)
- 5:1 – 51 Янковски (Холл, Джарвис)
Чикаго – Виннипег – 4:5 (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, 0:1)
- 1:0 – 1 Бертуччи (Мур, Бедард)
- 2:0 – 9 Фронделль (Терявяйнен)
- 3:0 – 19 Бедард (Кейн, Ринзел)
- 4:0 – 34 Назар (Терявяйнен, Ринзел)
- 4:1 – 36 Шайфли (Моррисси, Коннор)
- 4:2 – 38 Коннор (Шайфли)
- 4:3 – 40 Перфетти (Виларди, Шайфли)
- 4:4 – 58 Виларди (Шайфли, Пионк)
Бостон – Миннесота – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
- 0:1 – 6 Хартман (Коулман)
- 0:2 – 20 Хьюз (Капризов, Фейбер)
- 0:3 – 22 Коулман (Бродин, Бринк)
- 1:3 – 28 Минтен (Пастрняк, Хики)
- 1:4 – 30 Хартман (Капризов, Хьюз)
- 2:4 – 44 Пастрняк (Задоров, Заха)
- 2:5 – 46 Юров (Тренин, Мяяття)
- 2:6 – 55 Юров (Коулман)
Торонто – Эдмонтон – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
- 0:1 – 35 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль)
Монреаль – Колорадо – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
- 0:1 – 3 Свечков (О'Коннор, Кулак)
- 0:2 – 15 Нельсон (Лехконен, Малински)
- 1:2 – 30 Судзуки (Слафковски, Коуфилд)
- 1:3 – 44 Лехконен (Кадри, Хьюс)
- 1:4 – 59 Руа
Тампа-Бэй – Детройт – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
- 0:1 – 33 Реймонд (Валлиндер)
- 0:2 – 59 Брандсегг-Нюгард (Реймонд, Копп)
Питтсбург – Оттава – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
- 1:0 – 19 Новак (Чинахов, Киндел)
- 1:1 – 28 Амадио
- 1:2 – 36 Жиру (Амадио)
- 1:3 – 54 Штюцле (Козенс, Клевен)
- 1:4 – 59 Шабо
Вашингтон – Нью-Джерси – 4:7 (3:2, 0:2, 1:3)
- 1:0 – 5 Дюбуа (Чикран, Протас)
- 1:1 – 8 Хаминахо (Глесс, Боквист)
- 2:1 – 14 Леонард (Строум, Гатсон)
- 2:2 – 17 Браун (Братт, Хьюз)
- 3:2 – 18 Бовилье (Гатсон, Дженнер)
- 3:3 – 30 Боквист (Хаминахо, Хьюз)
- 3:4 – 36 Майер (Грицюк, Эванжелиста)
- 3:5 – 40 Хишир (Браун, Хэмилтон)
- 4:5 – 41 Протас (Гатсон, Леонард)
- 4:6 – 43 Родригес (Хаминахо, Боквист)
- 4:7 – 56 Родригес (Браун, Хьюз)
Коламбус – Филадельфия – 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
- 1:0 – 3 Воронков (Ничушкин, Сиверсон)
- 2:0 – 4 Найс (Беллуз, Джонсон)
- 2:1 – 16 Зеграс (Ферстер)
- 2:2 – 21 Мичков
- 2:3 – 22 Барки (Мартоне, Дрисдейл)
- 3:3 – 25 Фантили (Силлинджер, Веренски)
- 3:4 – 51 Барки (Аккьяри)
Сент-Луис – Флорида – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
- 0:1 – 5 Ткачак (Райнхарт, Ткачак)
- 0:2 – 6 Куликов (Беннетт, Вилманис)
- 0:3 – 23 Лунделль (Ткачак)
- 0:4 – 47 Райнхарт
- 1:4 – 57 Холлоуэй (Дворский, Майлу)
Даллас – Баффало – 2:0 (0:0, 1:0, 0:0)
- 1:0 – 36 Бенн (Грицковьян, Лундквист)
- 2:0 – 59 Джонстон (Рантанен, Хинтц)
Юта – Сан-Хосе – 5:6 (3:1, 1:2, 1:2, 0:0, 0:1)
- 1:0 – 2 Джонс (Ямамото, Келлер)
- 2:0 – 8 Сергачев (Ямамото, Келлер)
- 2:1 – 11 Тоффоли (Орлов, Смит)
- 3:1 – 12 Джонс (Ли)
- 3:2 – 23 Годетт (Тоффоли, Орлов)
- 3:3 – 23 Остапчук (Нерс)
- 4:3 – 28 Макбейн (Карконе)
- 4:4 – 45 Похлкамп (Селебрини, Орлов)
- 4:5 – 54 Орлов (Граф, Марчмент)
- 5:5 – 56 Хейтон (Ямамото, Сергачев)
Анахайм – Айлендерс – 2:6 (0:1, 2:4, 0:1)
- 0:1 – 1 Хаттон (Барзал, Палат)
- 0:2 – 21 Хорват (Макчелли, Шефер)
- 1:2 – 22 Нестеренко (Минтюков, Воррен)
- 1:3 – 23 Хольмстрем (Шефер, Палмьери)
- 1:4 – 28 Хольмстрем (Хорват, Палмьери)
- 1:5 – 30 Чаффи (Шефер, Макчелли)
- 2:5 – 36 Готье (Люно, Карлссон)
- 2:6 – 42 Хольмстрем (Эклунд)
Лос-Анджелес – Калгари – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
- 0:1 – 22 Фрост (Шарангович)
- 1:1 – 46 Армия (Лаферрьер, Эдмундсон)
- 1:2 – 51 Гридин (Поспишил)
- 1:3 – 58 Шарангович
- 2:3 – 59 Зукарелло (Лаферрьер, Кларк)
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