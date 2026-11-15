НБА: Кливленд и Майами одержали победы, Чикаго обыграл Миннесоту
Кливленд на выезде одолел Даллас, Майами уверенно обыграл Детройт, а Чикаго оказался сильнее Миннесоты. Также победы одержали Денвер и Мемфис.
Результаты матчей НБА за 15 ноября
Нью-Орлеан – Денвер 108:116 (23:29, 28:27, 31:30, 26:30)
Нью-Орлеан: Уильямсон (24), Бэй (16), Фирс (13 + 7 передач), Джонс (10), Мисси (3 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Пул (14), Пьер-младший (13), Куинн (10), Маткович (5).
Денвер: Йокич (26 + 8 подборов + 10 передач), Мюррей (23 + 7 подборов + 9 передач), Браун (17 + 7 подборов), Джонсон (12), Гордон (11) – старт; Дерозан (9), Бэгли III (7 + 7 подборов), Бразил (5), С. Джонс (4), Т. Джонс (2).
Кливленд – Даллас 127:117 (33:33, 38:20, 34:38, 22:26)
Кливленд: Проктор (24 + 11 подборов + 10 передач), Хезонья (22 + 7 подборов), Томас (20), Брайант (19 + 11 подборов), Тайсон (18) – старт; Омиер (13 + 8 подборов), Портер-младший (9 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Миникс (2).
Даллас: Ирвинг (34), Флэгг (18 + 8 подборов), Мартин (15 + 8 подборов), Гэффорд (10), Джей. Вашингтон (10) – старт; Маршалл (12), Альдама (7), Рисаше (5), Джонсон-младший (4), Клейтон-младший (2).
Майами – Детройт 137:117 (37:39, 31:21, 35:26, 34:31)
Майами: Адетокумбо (34 + 14 подборов + 8 передач + 3 блок-шота), Томпсон (26), Адебайо (20), Митчелл (15 + 9 передач), Гарднер (5 + 9 подборов) – старт; Уиггинс (10), Конвелл (9), Портис (7), Фонтеккьо (7), Йович (2), Дональдсон (2), Джонсон (0).
Детройт: Каннингем (33 + 8 передач), Робинсон (10), Томпсон (10 + 8 подборов), Дженкинс (10), Коллинз (8 + 7 подборов) – старт; Хёртер (20 + 7 передач + 3 блок-шота), Рид (9 + 9 подборов), Холланд II (5 + 7 подборов), Грин (5), Смит (3), Принс (2), Харклесс (2), Джонс (0).
Мемфис – Бруклин 129:110 (38:23, 33:31, 32:30, 26:26)
Мемфис: Кауард (23 + 12 подборов), Спенсер (17 + 8 передач), Бузер (15 + 8 подборов), Стюарт (11), Уэллс (5) – старт; Хендрикс (22), Смолл (19), Проспер (11), Мюррей (3), Джи. Джексон (3), Лопес (0), Мешак (0).
Бруклин: Рэндл (22), Шарп (16 + 11 подборов), Клоуни (15 + 7 подборов + 3 блок-шота), Вулф (14), Демин (11) – старт; Траоре (11), Вагнер (10), Браун-младший (6), Мэнн (2), Пауэлл (2), Джонсон (1), Майнотт (0), Эллис (0).
Миннесота – Чикаго 106:117 (17:29, 28:29, 35:30, 26:29)
Миннесота: Досунму (24), Болл (19 + 8 подборов + 6 передач), Макдэниелс (18 + 6 передач), Куминга (11), Гобер (1 + 10 подборов) – старт; Шеннон-младший (14), Хайленд (12), Лайлс (5), Берингер (2), Кларк (0).
Чикаго: Пауэлл (24), Бузелис (18 + 9 подборов), Окоро (9 + 7 подборов), Коллинз (8), Гидди (8 + 8 подборов) – старт; Хилд (16), Джонс (16), Уильямс (14), Миллер (4), Эссанге (0).
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