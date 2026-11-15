Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона
Элина Свитолина уверенно обыграла действующую чемпионку Уимблдона Линду Носкову и пробилась в финал Итогового турнира WTA 2026 года, который проходит в Индиан-Уэллсе (США).
Украинка продемонстрировала убедительную игру и одержала победу в двух сетах.
В первой партии Свитолина трижды взяла подачу соперницы и завершила сет со счетом 6:2. Во второй партии украинка продолжила доминировать, повела 5:0 и в итоге поставила точку в матче — 6:1.
Поединок продолжался всего 65 минут. Свитолина реализовала пять из десяти брейк-пойнтов, тогда как Носкова смогла ответить лишь одним брейком.
Так украинка взяла реванш у чешки за поражение в финале Кубка Билли Джин Кинг в сентябре этого года.
Для Свитолиной это уже третий выход в финал Итогового турнира WTA. Ранее она доходила до решающего матча в 2018 и 2019 годах, причем в 2018-м стала чемпионкой соревнований.
В финале украинка сыграет против 19-летней Мирры Андреевой, которая в другом полуфинале победила Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.
Итоговый турнир WTA. Индиан-Уэллс, США. Полуфинал
Линда Носкова (Чехия) [8] — Элина Свитолина (Украина) [6] — 2:6, 1:6.
Напомним, до этого Свитолина сенсационно выбила Соболенко с Итогового турнира.
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