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Баскетбол

Женская сборная Украины по баскетболу на последних секундах упустила победу над Британией

Украинки вели весь матч и отдали победу в концовке.
Сегодня, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Великобритания - Украина / FIBA
Великобритания - Украина / FIBA

В субботу, 14 ноября, женские сборные Украины и Великобритании по баскетболу встретились во втором туре отбора Евробаскет-2027.

Украинки стартовали отлично, завладев преимуществом в 11 очков, однако после второй четверти британкам удалось сильно его сократить.

Тем не менее сборная Украины в третьей четверти снова сумела оторваться, но вот в финале матча развернулась настоящая драма.

Британки уверенно сокращали отрыв, пока счет не стал 83:83, а на последних секундах матча провели удачную атаку, вырвав победу.

Баскетбол. Женщины. Отбор на Евробаскет. Групповой этап

Великобритания - Украина 85:83 (18:27, 17:14, 18:22, 32:20)

 

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