Женская сборная Украины по баскетболу на последних секундах упустила победу над Британией
Украинки вели весь матч и отдали победу в концовке.
В субботу, 14 ноября, женские сборные Украины и Великобритании по баскетболу встретились во втором туре отбора Евробаскет-2027.
Украинки стартовали отлично, завладев преимуществом в 11 очков, однако после второй четверти британкам удалось сильно его сократить.
Тем не менее сборная Украины в третьей четверти снова сумела оторваться, но вот в финале матча развернулась настоящая драма.
Британки уверенно сокращали отрыв, пока счет не стал 83:83, а на последних секундах матча провели удачную атаку, вырвав победу.
Баскетбол. Женщины. Отбор на Евробаскет. Групповой этап
Великобритания - Украина 85:83 (18:27, 17:14, 18:22, 32:20)
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