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Футбол

Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол

Бразилец присоединился к команде накануне матча третьего дивизиона Италии против Форли.
Сегодня, 15:55       Автор: Сергей Носенко
Роналдиньо / Getty Images
Роналдиньо / Getty Images

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо принял участие в предматчевой тренировке итальянской Равенны. Это первое и единственное занятие 46-летнего экс-игрока с новыми партнерами перед его возвращением на футбольное поле.

Тренировка состоялась в субботу, 14 ноября, на стадионе Бруно Бенелли. Роналдиньо работал вместе с командой Андреа Мандорлини, которая готовится к региональному дерби против Форли.

Клуб разрешил журналистам наблюдать только за первыми 15 минутами тренировки, после чего команда продолжила работу за закрытыми дверями.

В воскресенье, 15 ноября, Равенна сыграет с Форли в матче Серии C. Встреча начнется в 17:30 по киевскому времени. Именно в этом матче Роналдиньо должен впервые за 11 лет сыграть в официальном поединке.

Ранее мы рассказывали о решении бразильца возобновить игровую карьеру ради одного матча.

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Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол
Роналдиньо провел первую тренировку с Равенной перед возвращением в футбол

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