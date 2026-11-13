Роналдиньо вернется на поле после 11-летнего перерыва

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главного тренера команды Андреа Мандорлини.

"Он будет играть с первых минут, в этом нет никаких сомнений. Затем мы вместе решим, сколько времени он проведет на поле. Он – один из лучших футболистов современности. Нам нужно добиться результата. Мы всегда играем с тремя нападающими, и он будет одним из них", – заявил наставник.

Роналдиньо подписал контракт с Равенной в июне 2026 года, а также стал совладельцем клуба. При этом последний официальный матч бразилец провел еще в сентябре 2015-го, когда выступал за Флуминенсе.

13 ноября футболист прибыл в Италию. Перед дебютом за новую команду у него будет всего одна совместная тренировка с партнерами.

Примечательно, что Роналдиньо может забить свой 300-й гол в профессиональной карьере. Нападающий Равенны Симоне Рабби уже сообщил, что в случае назначения пенальти в пользу команды именно бразилец будет исполнять одиннадцатиметровый.

Матч Равенна – Форли состоится в воскресенье, 15 ноября, в рамках 14-го тура итальянской Серии С. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

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