Роналдиньо вернется на поле после 11-летнего перерыва
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главного тренера команды Андреа Мандорлини.
"Он будет играть с первых минут, в этом нет никаких сомнений. Затем мы вместе решим, сколько времени он проведет на поле. Он – один из лучших футболистов современности. Нам нужно добиться результата. Мы всегда играем с тремя нападающими, и он будет одним из них", – заявил наставник.
Роналдиньо подписал контракт с Равенной в июне 2026 года, а также стал совладельцем клуба. При этом последний официальный матч бразилец провел еще в сентябре 2015-го, когда выступал за Флуминенсе.
13 ноября футболист прибыл в Италию. Перед дебютом за новую команду у него будет всего одна совместная тренировка с партнерами.
Примечательно, что Роналдиньо может забить свой 300-й гол в профессиональной карьере. Нападающий Равенны Симоне Рабби уже сообщил, что в случае назначения пенальти в пользу команды именно бразилец будет исполнять одиннадцатиметровый.
Матч Равенна – Форли состоится в воскресенье, 15 ноября, в рамках 14-го тура итальянской Серии С. Начало – в 18:30 по киевскому времени.
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