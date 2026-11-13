Принц Уильям рискнул наследником ради Астон Виллы

Принц Уэльский Уильям отправился в Барселону вместе со своим сыном Джорджем, чтобы поддержать любимую команду.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на королевского обозревателя Ричарда Идена, Уильям и 13-летний Джордж воспользовались одним регулярным рейсом British Airways. Отец и сын вместе летели в Испанию, а затем возвращались тем же самолетом.

Согласно традициям британской монархии, монарх и его наследники не должны путешествовать одним самолетом. Это правило призвано сохранить порядок престолонаследия на случай авиакатастрофы, которая может одновременно унести жизни нескольких членов королевской семьи, находящихся в очереди на престол.

При этом Уильям и раньше неоднократно пренебрегал этой традицией. По информации Daily Mail, король Карл III в свое время даже настоял на том, чтобы сын подписал документ, в котором тот признал риски совместных перелетов с семьей и взял на себя ответственность за такое решение.

Отметим, Уильям давно болеет за Астон Виллу и регулярно посещает матчи команды.

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