iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Принц Уильям рискнул наследником ради Астон Виллы

Принц Уэльский Уильям отправился в Барселону вместе со своим сыном Джорджем, чтобы поддержать любимую команду.
Вчера, 21:18       Автор: Сергей Носенко
Принц Уильям с сыном / Getty Images
Принц Уильям с сыном / Getty Images

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на королевского обозревателя Ричарда Идена, Уильям и 13-летний Джордж воспользовались одним регулярным рейсом British Airways. Отец и сын вместе летели в Испанию, а затем возвращались тем же самолетом.

Согласно традициям британской монархии, монарх и его наследники не должны путешествовать одним самолетом. Это правило призвано сохранить порядок престолонаследия на случай авиакатастрофы, которая может одновременно унести жизни нескольких членов королевской семьи, находящихся в очереди на престол.

При этом Уильям и раньше неоднократно пренебрегал этой традицией. По информации Daily Mail, король Карл III в свое время даже настоял на том, чтобы сын подписал документ, в котором тот признал риски совместных перелетов с семьей и взял на себя ответственность за такое решение.

Отметим, Уильям давно болеет за Астон Виллу и регулярно посещает матчи команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Принц Уильям

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед остался в зоне вылета АПЛ Манчестер Юнайтед остался в зоне вылета АПЛ
Астон Вилла обыграла Манчестер Сити, Джексон оформил дубль Астон Вилла обыграла Манчестер Сити, Джексон оформил дубль
Астон Вилла потеряла из-за травмы новичка, еще не успевшего дебютировать за команду Астон Вилла потеряла из-за травмы новичка, еще не успевшего дебютировать за команду
Бывший полузащитник Баварии стал игроком Астон Виллы Бывший полузащитник Баварии стал игроком Астон Виллы

Видео

НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Германии и Нидерландов в Лиге наций
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Динамо в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Лига наций23:54
Нидерланды разгромили Грецию со счетом 7:0, Германия обыграла Сербию
Футбол23:20
Месси сыграет против пяти чемпионов мира
Футбол22:26
Роналдиньо вернется на поле после 11-летнего перерыва
Олимпийские виды22:04
Николь Джурик рассказала о серебре юношеской Олимпиады и мечте выступить на взрослых Играх
Европа21:18
Принц Уильям рискнул наследником ради Астон Виллы
Европа20:38
Почеттино со слезами объяснил, почему уходит из сборной США
Лига наций19:58
Мальдера назвал двух игроков, которые пропустят матч Украины с Северной Ирландией
Другое19:31
Эстония не пустит российских и белорусских спортсменов на международные соревнования
Европа18:51
Манчестер Сити грозит исключение из АПЛ
Бокс17:58
Усик дал Джошуа совет перед боем с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK