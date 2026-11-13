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Почеттино со слезами объяснил, почему уходит из сборной США

Аргентинский специалист не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции.
Сегодня, 20:38       Автор: Сергей Носенко
Почеттино / Getty Images
Почеттино / Getty Images

Маурисио Почеттино официально станет новым главным тренером Манчестер Юнайтед. При этом аргентинцу еще предстоит провести два матча во главе сборной США — против Гаити в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ.

Во время пресс-конференции тренер эмоционально прокомментировал решение покинуть американскую команду. Почеттино признался, что ему непросто прощаться с футболистами и коллективом, с которым он работал.

«Сейчас трудно говорить. Я очень эмоциональный человек. Это очень грустное решение, самое сложное решение в моей карьере. Но мы профессионалы и пытаемся воплощать свои мечты в жизнь. Обычно все происходит наоборот: тебя увольняют, а ты плачешь, потому что хочешь остаться. В этом случае все иначе. Мы рады этому шагу вперед, но в то же время чувствуем ответственность перед сборной США. Нам небезразлична эта команда, и мы всегда будем с теплотой вспоминать это время», — заявил Почеттино.

Аргентинец также объяснил, почему принял предложение Манчестер Юнайтед всего через несколько месяцев после продления контракта со сборной США.

"Это очевидно. Я никогда не говорил, что хочу вернуться в АПЛ, но все знают, что в карьере не так много возможностей тренировать Манчестер Юнайтед. Когда такая возможность появляется, от нее трудно отказаться" — рассказал специалист.

Почеттино добавил, что сейчас его главная задача — сосредоточиться на двух заключительных матчах сборной США. Полноценно к работе в Манчестер Юнайтед аргентинец должен приступить 18 ноября. Дебютный матч во главе английского клуба запланирован на 22 ноября — против Ливерпуля.

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