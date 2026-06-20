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Футбол

Почеттино привел сборную США к рекорду, который не покорялся 95 лет

Амереканцы выиграли два матча подряд на ЧМ.
Сегодня, 08:01       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной США / Getty Images
Игроки сборной США / Getty Images

Сборная США переписала собственную историю на чемпионатах мира.

Подопечные Маурисио Почеттино обыграли Австралию со счётом 2:0. Для американцев эта победа стала второй подряд на турнире. Напомним, что в первом туре "звёздно-полосатые" уверенно справились с Парагваем 4:1.

Тем самым сборная США впервые за 95 лет выиграла два матча подряд на чемпионате мира. Последний раз подобное достижение покорялось американцам ещё на дебютном Мундиале в 1930 году.

Тогда американцы на групповом этапе победили в первом и втором турах - Бельгию и Парагвай со счётом 3:0.

К слову, защитник сборной Канады перенёс операцию после ужасной травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США по футболу Мауриcио Почеттино

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