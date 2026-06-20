Почеттино привел сборную США к рекорду, который не покорялся 95 лет
Сборная США переписала собственную историю на чемпионатах мира.
Подопечные Маурисио Почеттино обыграли Австралию со счётом 2:0. Для американцев эта победа стала второй подряд на турнире. Напомним, что в первом туре "звёздно-полосатые" уверенно справились с Парагваем 4:1.
Тем самым сборная США впервые за 95 лет выиграла два матча подряд на чемпионате мира. Последний раз подобное достижение покорялось американцам ещё на дебютном Мундиале в 1930 году.
Without Pulisic, #USMNT soars into knockouts with win over Australia.— Paul Tenorio (@PaulTenorio) June 19, 2026
First time with back-to-back World Cup wins since 1930.
With @HenryBushnell and @tombogert: https://t.co/uCOhn8zziX
Тогда американцы на групповом этапе победили в первом и втором турах - Бельгию и Парагвай со счётом 3:0.
К слову, защитник сборной Канады перенёс операцию после ужасной травмы.
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