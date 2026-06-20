Мэверикс хотят получить больше активов

Даллас готов опуститься ниже в драфте, чтобы получить несколько пиков в первом раунде.

Даллас рассматривает возможность расставания с 9‑м пиком.

Как сообщает Clutch Points, Мэверикс из‑за того, что выбор под девятым номером вызывает высокий интерес у других команд, рассматривают вариант, при котором этот актив будет обменян.

Отмечается, что их главная цель в этом драфте - получить сразу несколько выборов в первом раунде вместо одного высокого пика.

Всё это делается, чтобы усилить глубину состава и расширить драфтовый капитал. Также у Мэверикс есть дополнительный актив на драфте, а именно 30‑й пик, который тоже может быть задействован в переговорах.

Тем временем команда из Восточной конференции рассматривает вариант обмена 27‑го пика.

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