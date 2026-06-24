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Баскетбол

Чемпионы НБА вышли из первого раунда драфта

Вышли из первого раунда драфта после трёх сделок.
Сегодня, 10:19       Автор: Валентина Чорноштан
Нью-Йорк Никс лого / Getty Images
Нью-Йорк Никс лого / Getty Images

Нью-Йорк полностью вышел из первого раунда драфта‑2026 НБА.

Однако он провёл серию обменов с Лейкерс, Мэверикс и Санз, передаёт инсайдер Шэмс Чарания.

Сначала клуб обменял 24‑й пик на 25‑й с Лейкерс за деньги, затем отдал этот выбор в Даллас за 30‑й пик и два выбора во втором раунде. Позже 30‑й пик перепродали Финиксу за деньги и три пика второго раунда.

Таким образом, в результате всех сделок Никс остались без выбора в первом раунде, но получили в сумме пять драфт‑активов во втором раунде, а также дополнительные пики и денежные компенсации.

К слову, выяснилось, почему Бостон Селтикс уступили Майами Хит в гонке за Янниса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс драфт НБА

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