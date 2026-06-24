Чемпионы НБА вышли из первого раунда драфта

Нью-Йорк полностью вышел из первого раунда драфта‑2026 НБА.

Однако он провёл серию обменов с Лейкерс, Мэверикс и Санз, передаёт инсайдер Шэмс Чарания.

Сначала клуб обменял 24‑й пик на 25‑й с Лейкерс за деньги, затем отдал этот выбор в Даллас за 30‑й пик и два выбора во втором раунде. Позже 30‑й пик перепродали Финиксу за деньги и три пика второго раунда.

Таким образом, в результате всех сделок Никс остались без выбора в первом раунде, но получили в сумме пять драфт‑активов во втором раунде, а также дополнительные пики и денежные компенсации.

Sources: New York traded No. 25 pick Sergio De Larrea to the Dallas Mavericks for No. 30 Koa Peat and two second-round picks. And then the Knicks traded Peat to the Phoenix Suns for three-rounders and cash. So Knicks move out of the first round -- pick up 5 seconds and cash. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2026

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