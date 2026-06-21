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Баскетбол

Лейкерс добавили в свой шорт-лист двух центровых

В списке игроки Никс и Портленда.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Митчелл Робинсон / Getty Images
Митчелл Робинсон / Getty Images

Лейкерс рассматривают варианты для усиления своей передней линии.

Главными кандидатами на подписание являются Митчелл Робинсон из Нью-Йорка и Роберт Уильямс из Портленда.

Как пишет инсайдер Джейк Фишер, оба игрока входят в шорт-лист Лейкерс, однако они хотят остаться в нынешних командах.

Но в то же время контракты Робинсона и Уильямса истекают, и их будущие решения станут одним из факторов на рынке свободных агентов.

Ранее стало известно, что Лейкерс могут отказаться от продления ключевого форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Лос Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс

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