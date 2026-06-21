Лейкерс могут отказаться от продления ключевого форварда

Стало известно, кого команда не собирается отпускать этим летом.

Лейкерс могут расстаться с форвардом стартовой пятёрки Руи Хатимурой в этом межсезонье.

Причина возможного отказа от продления контракта - финансовые проблемы калифорнийской команды, пишет ESPN.

Однако клуб из Лос-Анджелеса сохранит Хатимуру при условии, что согласится превысить потолок зарплат.

Тем временем с кем Лейкерс не хочет прощаться, так это с Маркусом Смартом и Люком Кеннардом.

К слову, Селтикс переключились на форварда Нового Орлеана вместо Янниса.

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