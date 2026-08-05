iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Очень эмоционально для всех": Тренер Челси высказался о возвращении Мудрика на поле

Хаби Алонсо рассказал о своем решении выпустить украинца в товарищеском матче.
Сегодня, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Челси Хаби Алонсо прокомментировал возвращение на поле украинского вингера Михаила Мудрика после снятия с него дисквалификации.

Украинец принял участие в товарищеском матче с Ювентусом (0:1), выйдя на замену на 82-й минуте.

Читай также: Мудрик впервые сыграл за Челси после снятия дисквалификации

"Я очень рад за него. Для всех в клубе было очень эмоционально видеть его возвращение. Когда я сказал ему перед матчем, что он сможет сыграть 10-15 минут, он, конечно, был в восторге. Это было после такого длительного перерыва, поэтому это было прекрасное ощущение для него и для всех остальных.

Это было больше, чем просто футбольное решение. Это было человеческое и эмоциональное решение, чтобы дать ему импульс, чтобы он почувствовал ту огромную поддержку, которую получил, и тот теплый прием, который ему оказали, когда он вышел на поле", - приводит слова тренера официальный сайт Челси.

Ранее сообщалось, что Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Хаби Алонсо Михаил Мудрик

Статьи по теме

Мудрик впервые сыграл за Челси после снятия дисквалификации Мудрик впервые сыграл за Челси после снятия дисквалификации
Манчестер Сити уже начал переговоры с игроком Челси Манчестер Сити уже начал переговоры с игроком Челси
Другие клубы АПЛ хотят видеть Мудрика в своих составах Другие клубы АПЛ хотят видеть Мудрика в своих составах
Середа и Байло стали чемпионами Европы в прыжках в воду Середа и Байло стали чемпионами Европы в прыжках в воду

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации ЛЧ, ЛЕ и ЛК
просмотров
Свитолина прошла в 1/16 финала турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк легко выиграла первый матч на турнире в Торонто
просмотров

Последние новости

Водные20:50
Середа и Байло стали чемпионами Европы в прыжках в воду
Теннис19:59
Подрез уступила во втором круге турнира в Варшаве
Европа19:35
"Очень эмоционально для всех": Тренер Челси высказался о возвращении Мудрика на поле
Бокс18:54
"Вскоре выйду на ринг": Паркер отреагировал на снятие бана за употребление наркотиков
Украина18:19
Заря объявила о возвращении опытного украинского полузащитника
Украина17:37
Представители Шахтера и Карпат признаны лучшими игроком и тренером первого тура УПЛ
Европа16:55
Мудрик впервые сыграл за Челси после снятия дисквалификации
Бокс14:48
Паркера оправдали после положительного теста на кокаин
Европа14:23
Манчестер Сити уже начал переговоры с игроком Челси
Европа13:47
Деку лично приехал в Мадрид, чтобы решить судьбу Альвареса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK