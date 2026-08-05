"Очень эмоционально для всех": Тренер Челси высказался о возвращении Мудрика на поле

Хаби Алонсо рассказал о своем решении выпустить украинца в товарищеском матче.

Главный тренер Челси Хаби Алонсо прокомментировал возвращение на поле украинского вингера Михаила Мудрика после снятия с него дисквалификации.

Украинец принял участие в товарищеском матче с Ювентусом (0:1), выйдя на замену на 82-й минуте.

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"Я очень рад за него. Для всех в клубе было очень эмоционально видеть его возвращение. Когда я сказал ему перед матчем, что он сможет сыграть 10-15 минут, он, конечно, был в восторге. Это было после такого длительного перерыва, поэтому это было прекрасное ощущение для него и для всех остальных.

Это было больше, чем просто футбольное решение. Это было человеческое и эмоциональное решение, чтобы дать ему импульс, чтобы он почувствовал ту огромную поддержку, которую получил, и тот теплый прием, который ему оказали, когда он вышел на поле", - приводит слова тренера официальный сайт Челси.

Ранее сообщалось, что Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию.

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