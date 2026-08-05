Подрез уступила во втором круге турнира в Варшаве
Украинская теннисистка проиграла швейцарской сопернице.
Украинская теннисистка Вероника Подрез (№139 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA 125 в Варшаве.
Во втором раунде соревнований украинка встречалась со швейцаркой Сюзан Бандекки (№167 WTA) и потерпела поражение в двух сетах со счетом 1:6, 4:6.
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Матч длился 1 час 14 минут. Подрез за игру четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.
Это была первая очная встреча теннисисток.
WTA 125, Варшава, Польша
Второй круг
Вероника Подрез (Украина) - Сюзан Бандекки (Швейцария) 1:6, 4:6
Ранее сообщалось, что Марта Костюк выиграла первый матч на турнире в Торонто.
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