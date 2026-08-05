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Подрез уступила во втором круге турнира в Варшаве

Украинская теннисистка проиграла швейцарской сопернице.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Вероника Подрез / openrouen.fr
Вероника Подрез / openrouen.fr

Украинская теннисистка Вероника Подрез (№139 WTA) завершила свое выступление на турнире WTA 125 в Варшаве.

Во втором раунде соревнований украинка встречалась со швейцаркой Сюзан Бандекки (№167 WTA) и потерпела поражение в двух сетах со счетом 1:6, 4:6.

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Матч длился 1 час 14 минут. Подрез за игру четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток.

WTA 125, Варшава, Польша
Второй круг

Вероника Подрез (Украина) - Сюзан Бандекки (Швейцария) 1:6, 4:6

Ранее сообщалось, что Марта Костюк выиграла первый матч на турнире в Торонто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA

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