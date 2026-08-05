Мудрик впервые сыграл за Челси после снятия дисквалификации
В среду, 5 августа, Челси в Гонконге в рамках предсезонного сбора провел спарринг с Ювентусом.
В этом товарищеском матче впервые после снятия дисквалификации принял участие украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик.
Читай также: Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
25-летний футболист начинал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 82-й минуте, заменив Николаса Джексона. Играл украинец под 43-м номером.
Спарринг завершился минимальной победой итальянской команды со счетом 1:0.
Для Мудрика это был первый матч за Челси с 28 ноября 2024 года, когда он сыграл в Лиге конференций против Хайденхайма (2:0) и отличился голом. С того момента украинец не выходил на поле 615 дней.
Ранее сообщалось, что Мудрик может отправиться перезагружать карьеру во Францию.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!