Доменикали раскрыл планы на следующий сезон

Трассы в Южной Африке и Южной Америке могут заменить Бахрейн и Катар.

Руководство Формулы‑1 уже готовит резервный план на сезон‑2027, чтобы календарь чемпионата сохранил 24 этапа независимо от внешних обстоятельств.

Глава серии Стефано Доменикали заявил, что организаторы прорабатывают сразу несколько сценариев на случай, если из‑за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке часть гонок вновь окажется под угрозой срыва.

По его словам, Формула‑1 продолжает переговоры о проведении Гран‑при Южной Африки, Китая и Японии. Об этом сообщает Sky Sports.

Также они изучают возможность возвращения чемпионата в некоторые страны Южной Америки и расширения присутствия в Азии.

Ранее стало известно что Астон Мартин потерял ключевого сотрудника.

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