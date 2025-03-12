Доменикали подписал новый контракт с Формулой-1

Специалист продолжит руководить серией до 2029 года.

Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подписал с серией новый контракт.

Напомним, итальянец воглавляет Формулу-1 с 2021 году, его старый контракт заканчивался в этом году и предполагалось, что он переберется в MotoGP.

Под руководством Доменикали серия серьезно спрогрессировала, даже несмотря на тяжелые времена во время пандемии.

За свои успехи специалист был награжден новым контрактом, и будет руководить Формулой-1 до 2029 года.

Ранее также Макларен продлил контракт со своим пилотом.

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