iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель Формулы-1 объяснил желание добавить спринтов

Королева автоспорта реагирует на запросы аудитории.
Сегодня, 16:54       Автор: Антон Федорцив
Стефано Доменикали / Getty Images
Стефано Доменикали / Getty Images

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поразмышлял об изменениях формата уикендов. Расширение программы спринтов и другие изменения связанны с желанием фанатов, сообщает Motorsport.

"Причиной, по которой мы начали обсуждать количество спринтов и, возможно, другой формат, заключается в отзывах, которые мы получаем от болельщиков и промоутеров. Они хотят видеть реальную борьбу на трассе на протяжении всех трех дней уикенда.

Люди желают видеть что-то спортивное уже в пятницу, будь это квалификация или что-то другое. Даже если это не спринтерский уикенд, есть тенденция к чему-то другому. Мы думаем над тем, чтобы каждый день на трассе был значительным", – заявил функционер.

Руководство F1 рассмотрит возможность удвоения количества спринтов в сезоне-2027. Также организаторы рассматривают альтернативные варианты. В частности, соревновательный элемент может появиться в пятничных заездах.

Тем временем пилот Феррари Шарль Леклер оценил подготовку к старту грядущего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефано Доменикали

Статьи по теме

"Трижды был близок": Хюлькенберг вспомнил срыв перехода в гранд "Трижды был близок": Хюлькенберг вспомнил срыв перехода в гранд
Доменикали подписал новый контракт с Формулой-1 Доменикали подписал новый контракт с Формулой-1
Руководитель Формулы 1 хочет видеть еще больше спринтерских гонок в сезоне Руководитель Формулы 1 хочет видеть еще больше спринтерских гонок в сезоне
Доменикали: Новые фанаты Формулы 1 не против доминации Ред Булл Доменикали: Новые фанаты Формулы 1 не против доминации Ред Булл

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Рида после прорыва возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: сыграют матчи Реал Мадрид, Ливерпуль, Ман Сити
просмотров
Свитолина сразится с Пегулой за титул в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа19:15
Челси в меньшинстве не удержал победу над аутсайдером АПЛ
Европа18:38
Бавария с дублем Кейна одолела дома Айнтрахт
Теннис18:30
Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ
Биатлон18:12
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса завершила карьеру
Европа18:10
Ювентус дома проиграл Комо
Украина17:50
Суперлига: Соколы дожали Говерлу в овертайме, Старый Луцк переиграл Мавп
Украина17:25
Металлист 1925 расписал ничью с Кривбассом
Футзал17:20
Экстра-лига по футзалу: Атлетик переиграл Кардинал, ничья Авалона и Тайр Эксперт
Формула 116:54
Руководитель Формулы-1 объяснил желание добавить спринтов
Европа16:26
Атлетико нацелился на бомбардира из Лиги 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK