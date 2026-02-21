Руководитель Формулы-1 объяснил желание добавить спринтов

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поразмышлял об изменениях формата уикендов. Расширение программы спринтов и другие изменения связанны с желанием фанатов, сообщает Motorsport.

"Причиной, по которой мы начали обсуждать количество спринтов и, возможно, другой формат, заключается в отзывах, которые мы получаем от болельщиков и промоутеров. Они хотят видеть реальную борьбу на трассе на протяжении всех трех дней уикенда.

Люди желают видеть что-то спортивное уже в пятницу, будь это квалификация или что-то другое. Даже если это не спринтерский уикенд, есть тенденция к чему-то другому. Мы думаем над тем, чтобы каждый день на трассе был значительным", – заявил функционер.

Руководство F1 рассмотрит возможность удвоения количества спринтов в сезоне-2027. Также организаторы рассматривают альтернативные варианты. В частности, соревновательный элемент может появиться в пятничных заездах.

Тем временем пилот Феррари Шарль Леклер оценил подготовку к старту грядущего сезона.

