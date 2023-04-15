Доменикали: Новые фанаты Формулы 1 не против доминации Ред Булл

По мнению руководителя "королевских гонок", еще рано делать выводы по сезону, который только начался.

Сезон 2023 года словно продолжает тенденцию своего предшественника, когда Ред Булл во второй части сезона выиграл каждую гонку, за исключением одной.

Однако, по мнению руководителя Формулы 1 Стефано Доменикали, это никак не влияет на интерес к серии, которая продолжает привлекать новых фанатов.

"Прежде всего, если одна команда быстрее других, то поздравляю, она справилась лучше, чем другие", — цитирует Доменикали Autosport.

"Заядлые фанаты считают, что доминация одной команды вызывает меньший интерес. Для новых рынков, для новых поклонников, которые приходят в бизнес, это не очень важно. И для нас это важно, потому что мы хотим убедиться, что в экосистеме существует большая конкуренция".

Источник: Getty Images

"Но я бы сказал, что если посмотреть сегодня на рынки, где мы растем, этот фактор не так актуален, как вы думаете. И этим, в некотором смысле, очень интересно поделиться. Но это правда".

Доменикали предположил, что ближе к концу сезона команды подтянутся к "быкам" и все заметят эффект штрафа за сезон-2021, который и близко не был замечен в первых трех Гран-при сезона-2023.

"Конечно, мы видим, что в первых трех гонках Ред Булл был очень, очень конкурентоспособен. Я ожидаю, что остальные подтянутся".

"Нам нужно подождать и увидеть эффект штрафа, который они получили в прошлом году с сокращением времени использования аэродинамической трубы. Чемпионат очень длинный. И я думаю, что перед финалом нас ждут хорошие сюрпризы".

После первых трех гонок нынешнего сезона Ред Булл занимает первое место в Кубке конструкторов, опережая ближайшего преследователя в лице Астон Мартина на 58 очков.