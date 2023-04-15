Доменикали: Новые фанаты Формулы 1 не против доминации Ред Булл
Сезон 2023 года словно продолжает тенденцию своего предшественника, когда Ред Булл во второй части сезона выиграл каждую гонку, за исключением одной.
Однако, по мнению руководителя Формулы 1 Стефано Доменикали, это никак не влияет на интерес к серии, которая продолжает привлекать новых фанатов.
"Прежде всего, если одна команда быстрее других, то поздравляю, она справилась лучше, чем другие", — цитирует Доменикали Autosport.
"Заядлые фанаты считают, что доминация одной команды вызывает меньший интерес. Для новых рынков, для новых поклонников, которые приходят в бизнес, это не очень важно. И для нас это важно, потому что мы хотим убедиться, что в экосистеме существует большая конкуренция".
"Но я бы сказал, что если посмотреть сегодня на рынки, где мы растем, этот фактор не так актуален, как вы думаете. И этим, в некотором смысле, очень интересно поделиться. Но это правда".
Доменикали предположил, что ближе к концу сезона команды подтянутся к "быкам" и все заметят эффект штрафа за сезон-2021, который и близко не был замечен в первых трех Гран-при сезона-2023.
"Конечно, мы видим, что в первых трех гонках Ред Булл был очень, очень конкурентоспособен. Я ожидаю, что остальные подтянутся".
"Нам нужно подождать и увидеть эффект штрафа, который они получили в прошлом году с сокращением времени использования аэродинамической трубы. Чемпионат очень длинный. И я думаю, что перед финалом нас ждут хорошие сюрпризы".
После первых трех гонок нынешнего сезона Ред Булл занимает первое место в Кубке конструкторов, опережая ближайшего преследователя в лице Астон Мартина на 58 очков.