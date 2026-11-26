Мандзин финишировал в топ-20 первой гонки сезона
В четверг, 26 ноября, в финском Контиолахти стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону.
Первой гонкой нового сезона стала мужская индивидуальная гонка, в которой приняло участие четверо украинцев: Денис Насико, Виталий Мандзин, Дмитрий Подручный и Антон Дудченко.
Лучший результат среди них продемонстрировал Мандзин. Спортсмен хорошо стартовал, провел первую стрельбу без ошибок, однако в итоге допустил по промаху на каждом следующем рубеже и завершил гонку 18-м.
Остальные же украинские биатлонисты допустили немало ошибок и оказались далеко за пределами зачетной зоны.
Победителем гонки стал 24-летний американец Кэмпбелл Райт, который без единого промаха стал первым, опередив ближайшего преследователя почти на полторы минуты.
Кубок мира. Контиолахти. Индивидуальная гонка (мужчины)
- Кэмпбелл Райт (США) (0+0+0+0) 46:29,8
- Юстус Штрелов (Германия) (0+1+0+0) +1:20,1
- Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) (1+0+0+1) +1:23,2
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18. Виталий Мандзин (0+1+1+1) +3:27,8
81. Дмитрий Пидручный (0+3+2+2) +8:11,3
82. Денис Насыко (0+1+3+1) +8:53,2
89. Антон Дудченко (0+2+0+3) +9:23,1
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