В четверг, 26 ноября, в финском Контиолахти стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону.

Первой гонкой нового сезона стала мужская индивидуальная гонка, в которой приняло участие четверо украинцев: Денис Насико, Виталий Мандзин, Дмитрий Подручный и Антон Дудченко.

Лучший результат среди них продемонстрировал Мандзин. Спортсмен хорошо стартовал, провел первую стрельбу без ошибок, однако в итоге допустил по промаху на каждом следующем рубеже и завершил гонку 18-м.

Остальные же украинские биатлонисты допустили немало ошибок и оказались далеко за пределами зачетной зоны.

Победителем гонки стал 24-летний американец Кэмпбелл Райт, который без единого промаха стал первым, опередив ближайшего преследователя почти на полторы минуты.

Кубок мира. Контиолахти. Индивидуальная гонка (мужчины)

Кэмпбелл Райт (США) (0+0+0+0) 46:29,8 Юстус Штрелов (Германия) (0+1+0+0) +1:20,1 Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) (1+0+0+1) +1:23,2

...

18. Виталий Мандзин (0+1+1+1) +3:27,8

81. Дмитрий Пидручный (0+3+2+2) +8:11,3

82. Денис Насыко (0+1+3+1) +8:53,2

89. Антон Дудченко (0+2+0+3) +9:23,1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!