Кибератака на Международную федерацию футбола (ФИФА) могла быть связана с социальной инженерией

Злоумышленники могли получить доступ к внутренним документам, выдавая себя за работников организации. ФИФА уже подтвердила факт взлома.

Об инциденте 26 ноября сообщило Reuters. В федерации заявили, что взаимодействуют с правоохранительными органами и расследуют незаконный доступ к информационным ресурсам.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Handsome Boy Hacking Club. Ее представители утверждают, что получили более 12 ГБ файлов, среди которых якобы находятся финансовые документы, юридические материалы и сведения о сотрудниках.

Инцидент мог затронуть менее 0,1% от общего массива информации ФИФА. Эту оценку предоставил источник , знакомый с ситуацией.

Известно, что документы, связанные с проектом FIFA Forward Enterprise, не пострадали.

ФИФА осудила незаконное получение и распространение информации, подчеркнув необходимость защиты персональных данных. Федерация пока не раскрывает, сколько человек могли пострадать и какие именно материалы оказались скомпрометированы.

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