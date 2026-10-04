Клуб УПЛ получил трансферный бан от ФИФА

Черноморец не сможет регистрировать игроков до устранения нарушений.

Одесский Черноморец получил очередной трансферный бан от ФИФА.

Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации футбола.

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Наказание вступило в силу со 2 октября. При этом конкретные сроки бана не указаны, а запрет для одесского клуба на регистрацию новых игроков будет действовать до устранения нарушений.

Источник: fifa.com

Причина такого наказания не указана, однако, по информации СМИ, санкции были применены из-за финансовых задолженностей клуба перед бывшими футболистами.

Отметим, что это не первая за последнее время подобная ситуация для Черноморца - в декабре 2025 года, а также в апреле и мае 2026 года одесский клуб уже получал трансферные баны от ФИФА.

Напомним, что на данный момент Черноморец занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав пять очков в шести сыгранных матчах.

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