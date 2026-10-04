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Футбол

Клуб УПЛ получил трансферный бан от ФИФА

Черноморец не сможет регистрировать игроков до устранения нарушений.
Сегодня, 18:41       Автор: Игорь Мищук
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА / ФК Черноморец
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА / ФК Черноморец

Одесский Черноморец получил очередной трансферный бан от ФИФА.

Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации футбола.

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Наказание вступило в силу со 2 октября. При этом конкретные сроки бана не указаны, а запрет для одесского клуба на регистрацию новых игроков будет действовать до устранения нарушений.

Источник: fifa.com

Причина такого наказания не указана, однако, по информации СМИ, санкции были применены из-за финансовых задолженностей клуба перед бывшими футболистами.

Отметим, что это не первая за последнее время подобная ситуация для Черноморца - в декабре 2025 года, а также в апреле и мае 2026 года одесский клуб уже получал трансферные баны от ФИФА.

Напомним, что на данный момент Черноморец занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав пять очков в шести сыгранных матчах.

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