На пост есть всего три кандидата.

ФИФА официально объявила имена кандидатов в президентских выборах.

На пост главы ассоциации претендуют трое функционеров: Джанни Инфантино, Филипп Диалло и Козо Тасима.

Инфантино - текущий президент ФИФА, который намерен переизбраться на еще один срок. Диалло - его главный соперник, выдвинутый от УЕФА.

А Козо Тасима - бывший глава Ассоциации футбола Японии.

Напомним, что выбора президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Рабате, Марокко.

Ранее также сообщалось, что IFAB не примет "офсайд Венгера".

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