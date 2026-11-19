Еще одна европейская страна отказалась пускать к себе росиян
Чехия заявила о том, что не пустит к себе росиян для участия в международных турнирах, пишет Reuters.
Напомним, что в январе страна примет ЧМ по хоккею среди девушек U-18, куда, после решения IIHF, была допущена и сборная росии.
Однако в Чехии четко заявили, что они не пустят росиян к себе в страну. По словам министра иностранных дел, у Чехии есть все правовые механизмы, чтобы не выдавать визы росийским спортсменкам.
Более того, чехи уже сообщили остальным странами Шенгенской зоны, что не пустят к себе росиян даже с визами третьих сторон. На этот счет уже также разработаны соответствующие механизмы.
В ближайшие дни Чехия должна будет официально сообщить IIHF о своем решении.
Ранее также Эстония отказалась пускать к себе росиян.
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