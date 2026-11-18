Именитый экс-игрок Челси, Манчестер Юнайтед и сборной Испании Хуан Мата объявил о завершении карьеры.

О своем решении 38-летний полузащитник сообщил у себя в Instagram.

"Иногда любить - значит отпустить. Спасибо, футбол", - написал Мата.

За свою карьеру Мата выступал за Валенсию, Челси, Манчестер Юнайтед, Галатасарай, японский Виссел Кобе, а также австралийские Вестерн Сидней Уондерерс и Мельбурн Виктори.

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На клубном уровне полузащитник выиграл Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы, Кубок Испании, дважды Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. Также он становился чемпионом Турции и Японии.

Вместе со сборной Испании Мата стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года. Всего за национальную команду полузащитник провел 41 матч, отличившись десятью голами и девятью результативными передачами.

Последним клубом Маты был Мельбурн Виктори, в котором он отыграл сезон-2025/26. После завершения игровой карьеры испанец останется в австралийском клубе, где он является совладельцем и возглавляет футбольный комитет.

Ранее сообщалось, что нападающий Ромелу Лукаку объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

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