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Челси потерял на несколько недель основного форварда

Жоао Педро получил травму на тренировке.
Сегодня, 11:37       Автор: Игорь Мищук
Жоао Педро / Getty Images
Жоао Педро / Getty Images

Тренерский штаб Челси в ближайшее время не сможет рассчитывать на нападающего Жоао Педро.

25-летний бразильский форвард получил травму на тренировке, из-за чего не будет доступен несколько недель.

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"Он получил травму бедра, из-за которой пропустит несколько недель. Точные сроки пока назвать сложно, не хочется загадывать. Но в ближайших матчах он точно не сыграет", - приводит слова главного тренера "синих" Хаби Алонсо официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Педро провел в составе Челси семь матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Челси попытается провернуть 100-миллионный трансфер в январе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Жоао Педро

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