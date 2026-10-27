iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Конопля впервые вышел в старте Боруссии и помог команде победить

В матче второго раунда Кубка Германии команда обыграла Карлсруэ со счетом 2:0, несмотря на удаление одного из своих футболистов в первом тайме.
Вчера, 23:52       Автор: Сергей Носенко
Юхим Конопля / Getty Images
Юхим Конопля / Getty Images

Украинский защитник Юхим Конопля впервые сыграл в стартовом составе менхенгладбахской Боруссии.

Конопля провел на поле весь матч.

Боруссия открыла счет уже на седьмой минуте: Робин Хак воспользовался передачей Джозефа Скалли. На 39-й минуте менхенгладбахцы остались вдесятером — красную карточку получил Филипп Зандер.

Несмотря на численное преимущество соперника, хозяева сумели увеличить отрыв после перерыва. На 49-й минуте отличился Лукас Ульрих, которому ассистировал Хак. Этот гол установил окончательный счёт встречи — 2:0.

Боруссия продолжила выступление в Кубке Германии.

Кубок Германии. Второй раунд.

Боруссия Менхенгладбах — Карлсруэ — 2:0

Голы: Хак, 7; Ульрих, 49.

Удаление: Зандер, 39 (Боруссия).

Напомним, Милан потерял важного игрока перед дерби с Интером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Менхенгладбах конопля

Статьи по теме

Украинский новичок Боруссии М вышел на поле впервые за два месяца Украинский новичок Боруссии М вышел на поле впервые за два месяца
Жена Конопли после языкового скандала возобновила TikTok с треками российских исполнителей Жена Конопли после языкового скандала возобновила TikTok с треками российских исполнителей
Украинский новичок Боруссии М получил травму во время спарринга Украинский новичок Боруссии М получил травму во время спарринга
Защитник Шахтера официально стал игроком клуба Бундеслиги Защитник Шахтера официально стал игроком клуба Бундеслиги

Видео

Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины
Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Интера, Милана, Ювентуса в Серии А, кубковые поединки Манчестер Сити, Ливерпуля, Челси, Баварии
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Другие17:45
Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе
Европа16:30
В Испании перенесли все кубковые матчи
Украина16:15
Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ
Украина15:55
Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины
Украина15:31
Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины
Теннис15:02
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
Бокс14:37
Ломаченко подпишет новый контракт со своей бывшей промоутерской компанией
Украина14:00
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
Украина13:45
Харьков драматично пробился в 1/4 финала Кубка Украины в поединке с аматорами
Европа12:58
Соперник Шахтера в Лиге чемпионов отправил в отставку главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK