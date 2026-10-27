Конопля впервые вышел в старте Боруссии и помог команде победить
Украинский защитник Юхим Конопля впервые сыграл в стартовом составе менхенгладбахской Боруссии.
Конопля провел на поле весь матч.
Боруссия открыла счет уже на седьмой минуте: Робин Хак воспользовался передачей Джозефа Скалли. На 39-й минуте менхенгладбахцы остались вдесятером — красную карточку получил Филипп Зандер.
Несмотря на численное преимущество соперника, хозяева сумели увеличить отрыв после перерыва. На 49-й минуте отличился Лукас Ульрих, которому ассистировал Хак. Этот гол установил окончательный счёт встречи — 2:0.
Боруссия продолжила выступление в Кубке Германии.
Кубок Германии. Второй раунд.
Боруссия Менхенгладбах — Карлсруэ — 2:0
Голы: Хак, 7; Ульрих, 49.
Удаление: Зандер, 39 (Боруссия).
Напомним, Милан потерял важного игрока перед дерби с Интером.
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