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Футбол

Защитник Динамо извинился за удаление в матче с Шахтером

Тарас Михавко извинился перед болельщиками и партнерами по команде после разгромного поражения от донецкого Шахтера.
Вчера, 21:36       Автор: Сергей Носенко
Тарас Михавко / Getty Images
Тарас Михавко / Getty Images

На 30-й минуте встречи футболист оставил киевлян в меньшинстве. Михавко получил красную карточку за отмашку от соперника. После удаления Шахтер воспользовался численным преимуществом и трижды поразил ворота киевлян.

Защитник признал, что его действия негативно повлияли на исход встречи.

"В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками за необдуманный поступок, из-за которого оставил команду в меньшинстве. Понимаю, что это чистое поражение из-за моей красной карточки. Очень сильно извиняюсь. Это будет для меня уроком, и надеюсь, такого больше не повторится", — отметил Михавко.

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Мацей Кендзёрек подчеркнул, что играть против Шахтера вдесятером было крайне сложно.

"До красной карточки мы достаточно хорошо контролировали игру, перекрывали свободные зоны и придерживались нашего плана. Мы не хотели сводить все к красной карточке, но играть вдесятером против одиннадцати с такой сильной командой, как Шахтер, которая сейчас находится в хорошей форме, очень непросто", — заявил тренер.

После кубкового поражения команды встретятся вновь 8 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Михавко пообещал, что Динамо подойдет к следующему дерби с другим настроем.

"Следующая игра будет очень интенсивной, будем выкладываться на все сто. Я сделаю выводы из этого неприятного эпизода", — добавил защитник.

Следующий матч киевляне проведут против Кривбасса 2 ноября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Тарас Михавко

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