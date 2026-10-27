Мендоса забил Динамо пятый гол за год

Вингер донецкого Шахтера Глейкер Мендоса отличился на 43-й минуте матча 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо.

Для 24-летнего венесуэльца этот гол стал уже пятым в карьере в ворота столичного клуба.

Примечательно, что четыре предыдущих мяча Мендоса забил в составе криворожского Кривбасса в одной встрече.

26 апреля 2026 года в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги Кривбасс принимал Динамо. Мендоса оформил покер, отличившись на 13-й, 29-й, 34-й и 45+2-й минутах.

Несмотря на четыре гола венесуэльца, киевляне одержали победу со счетом 6:5 благодаря впечатляющему камбэку.

Кстати, Шахтер продлил контракт с игроком сборной Украины.

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