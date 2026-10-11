iSport.ua
Русский Українська

Чемпион мира потерял два пояса после трех нокдаунов

Мексиканец Серхио Мендоса сотворил сенсацию, досрочно победив американца Рикардо Сандоваля и отобрав у него чемпионские титулы WBA и WBC в наилегчайшем весе.
Сегодня, 11:01       Автор: Сергей Носенко
Серхио Мендоса / Getty Images
Серхио Мендоса / Getty Images

Поединок состоялся в Чикаго, США, в субботу 10 октября. Мендоса согласился выйти на бой в короткие сроки, но это не помешало ему одержать одну из самых громких побед в своей карьере.

Уже во втором раунде Мендоса дважды отправил соперника в нокдаун. Сандоваль сумел продолжить бой и попытался перехватить инициативу, однако мексиканец сохранял преимущество в силовых атаках.

Развязка наступила в пятом раунде. Мендоса в третий раз отправил чемпиона на настил, после чего продолжил атаковать. Рефери остановил поединок на отметке 1 минута 46 секунд раунда, зафиксировав победу мексиканца техническим нокаутом.

Мендоса стал новым чемпионом мира по версиям WBA и WBC в наилегчайшем весе. Интересно, что в апреле он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, а теперь завоевал сразу два чемпионских пояса.

После боя Мендоса посвятил победу своему брату, который умер за два месяца до поединка.

Напомним, что Итаума получил совет экспертов, как вернуться в элиту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мендоса Рикардо Сандоваль

Статьи по теме

Мендоса забил первый гол за Шахтер в Лиге чемпионов Мендоса забил первый гол за Шахтер в Лиге чемпионов
Кривбасс не может договориться о трансфере лидера команды Кривбасс не может договориться о трансфере лидера команды
Терадзи проиграл чемпионский бой Сандовалю Терадзи проиграл чемпионский бой Сандовалю
Кличко поборется за титул суперчемпиона в случае победы над Джошуа Кличко поборется за титул суперчемпиона в случае победы над Джошуа

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: : Динамо принимает Карпаты в УПЛ, Ливерпуль — Манчестер Сити, матчи Ювентуса и Марселя
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика13:32
"Мое тело все еще на пике": 41-летний олимпийский чемпион выиграл марафон с рекордом трассы
Теннис13:05
Олейникова снялась с турнира из-за травмы
Украина12:37
"Стадион будет красивым и немного асимметричным": в клубе Карпаты рассказали о планах реконструкции
Европа12:04
Моуринью бойкотировал прессу после скандала с удалением Винисиуса
Украина11:24
Продажа игроков принесла Шахтеру 3,6 млрд гривен: клуб раскрыл финансовые показатели
Бокс11:01
Чемпион мира потерял два пояса после трех нокдаунов
НХЛ10:33
НХЛ: Миннесота обыграла Флориду, Эдмонтон победил Сан-Хосе
Легкая атлетика09:56
Магучих оставила след в Космосе
Украина09:30
Динамо - Карпаты: анонс матча чемпионата Украины
Бокс09:28
Итаума получил совет, как вернуться в элиту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK