Чемпион мира потерял два пояса после трех нокдаунов

Мексиканец Серхио Мендоса сотворил сенсацию, досрочно победив американца Рикардо Сандоваля и отобрав у него чемпионские титулы WBA и WBC в наилегчайшем весе.

Поединок состоялся в Чикаго, США, в субботу 10 октября. Мендоса согласился выйти на бой в короткие сроки, но это не помешало ему одержать одну из самых громких побед в своей карьере.

Уже во втором раунде Мендоса дважды отправил соперника в нокдаун. Сандоваль сумел продолжить бой и попытался перехватить инициативу, однако мексиканец сохранял преимущество в силовых атаках.

Развязка наступила в пятом раунде. Мендоса в третий раз отправил чемпиона на настил, после чего продолжил атаковать. Рефери остановил поединок на отметке 1 минута 46 секунд раунда, зафиксировав победу мексиканца техническим нокаутом.

Мендоса стал новым чемпионом мира по версиям WBA и WBC в наилегчайшем весе. Интересно, что в апреле он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, а теперь завоевал сразу два чемпионских пояса.

После боя Мендоса посвятил победу своему брату, который умер за два месяца до поединка.

Напомним, что Итаума получил совет экспертов, как вернуться в элиту.

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