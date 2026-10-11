Чемпион мира потерял два пояса после трех нокдаунов
Поединок состоялся в Чикаго, США, в субботу 10 октября. Мендоса согласился выйти на бой в короткие сроки, но это не помешало ему одержать одну из самых громких побед в своей карьере.
Уже во втором раунде Мендоса дважды отправил соперника в нокдаун. Сандоваль сумел продолжить бой и попытался перехватить инициативу, однако мексиканец сохранял преимущество в силовых атаках.
Развязка наступила в пятом раунде. Мендоса в третий раз отправил чемпиона на настил, после чего продолжил атаковать. Рефери остановил поединок на отметке 1 минута 46 секунд раунда, зафиксировав победу мексиканца техническим нокаутом.
Мендоса стал новым чемпионом мира по версиям WBA и WBC в наилегчайшем весе. Интересно, что в апреле он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, а теперь завоевал сразу два чемпионских пояса.
После боя Мендоса посвятил победу своему брату, который умер за два месяца до поединка.
Напомним, что Итаума получил совет экспертов, как вернуться в элиту.
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