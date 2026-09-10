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Футбол

Мендоса забил первый гол за Шахтер в Лиге чемпионов

Вингер донецкой команды открыл счет в матче с ПСВ, однако после перерыва хозяева сравняли результат.
Сегодня, 20:59       Автор: Сергей Носенко
Глейкер Мендоса / Getty Images
Глейкер Мендоса / Getty Images

Глейкер Мендоса впервые отличился в составе Шахтера. 20-летний венесуэльский вингер забил в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСВ в Эйндховене.

Мендоса отправил мяч в сетку на первой компенсированной минуте первого тайма — 45+1. Благодаря этому голу горняки ушли на перерыв, ведя со счетом 1:0.

Однако после возобновления игры ПСВ удалось восстановить равновесие — на начало второго тайма счет уже стал 1:1.

Для Мендосы этот матч стал шестым за Шахтер во всех турнирах в текущем сезоне. На его счету теперь один гол и одна результативная передача. Футболист присоединился к донецкой команде летом 2026 года, перейдя из Кривбасса. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 млн евро.

Напомним, Глава федерации футбола Марокко заявил о планах провести финал ЧМ-2030 в Касабланке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мендоса ПСВ Шахтер Донецк

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