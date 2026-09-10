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Футбол

Франция официально отозвала поддержку Инфантино

FFF не согласна с идеями функционерами.
Сегодня, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Французская федерация футбола (FFF) официально отозвала поддержку Джанни Инфантино.

По мнению FFF, идея Инфантино продать права на ЧМ частным инвесторам прямо противоречат основополагающим принципам надлежащего управления и ценностям футбола.

Также Франция призвала провести масштабную реформу, которую французские чиновники спланируют с ключевыми футбольными деятелями мира.

Именно на этом фоне, когда недавние инициативы президента ФИФА нанесли серьёзный ущерб имиджу и единству футбола, ФФФ решила прекратить поддержку Джанни Инфантино в преддверии президентских выборов ФИФА в марте 2027 года

Ранее также сообщалось, что звезда сборной Швейцарии приостановил международную карьеру.

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