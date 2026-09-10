Франция официально отозвала поддержку Инфантино
FFF не согласна с идеями функционерами.
Французская федерация футбола (FFF) официально отозвала поддержку Джанни Инфантино.
По мнению FFF, идея Инфантино продать права на ЧМ частным инвесторам прямо противоречат основополагающим принципам надлежащего управления и ценностям футбола.
Также Франция призвала провести масштабную реформу, которую французские чиновники спланируют с ключевыми футбольными деятелями мира.
Именно на этом фоне, когда недавние инициативы президента ФИФА нанесли серьёзный ущерб имиджу и единству футбола, ФФФ решила прекратить поддержку Джанни Инфантино в преддверии президентских выборов ФИФА в марте 2027 года
Ранее также сообщалось, что звезда сборной Швейцарии приостановил международную карьеру.
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